Hans Zimmer, il compositore chiede la mano della compagna durante un concerto!

Colpo di scena alla O2 Arena di Londra giovedì sera, quando il compositore premio Oscar Hans Zimmer, nel corso di un suo concerto, ha interrotto la scaletta per chiedere alla compagna Dina De Luca di salire con lui sul palco. Zimmer ha deciso di chiedere la mano della propria fidanzata proprio in quel momento durante il concerto.

"Perché ti ho portata qui? Stavo per chiederti una cosa molto importante. Hai chiuso a chiave la porta sul retro? Il latte è in frigo? Abbiamo del sorbetto nel congelatore?" ha dichiarato Zimmer, prima di aggiungere:"Mi vuoi sposare?".



Dalla reazione della compagna e da quella di Zimmer pare che la risposta sia stata affermativa. Hans Zimmer - che non ha mai realizzato musiche per i film Marvel - è uno dei più importanti compositori della storia del cinema; nominato a 12 premi Oscar ne ha vinti due per il Classico Disney Il re leone nel 1995 e per Dune di Denis Villeneuve del 2022.



Le altre candidature erano arrivate per film di grande successo al box-office come Rain Man, Uno sguardo dal cielo, Qualcosa è cambiato, La sottile linea rossa, Il principe d'Egitto, Il gladiatore, Sherlock Holmes, Inception, Interstellar e Dunkirk.



A dicembre dello scorso anno, Hans Zimmer ha svelato la sua colonna sonora preferita, tra le tantissime che hanno fatto innamorare generazioni di spettatori nelle sale cinematografiche.