Hans Zimmer comporrà le musiche per Wonder Woman 1984

Il celebre compositore Hans Zimmer è stato scelto per realizzare le musiche di Wonder Woman 1984, come riportato sul suo sito ufficiale. Zimmer ha lavorato con la DC per le musiche di Batman v Superman: Dawn of Justice, mentre il suo storico collaboratore, Rupert Gregson-Williams ha lavorato alle musiche del primo Wonder Woman.

Le musiche di Hans Zimmer saranno protagoniste nel 2019 anche in X-Men: Dark Phoenix e nel live action de Il Re Leone.

La trama di Wonder Woman 1984, come suggerisce il titolo, si sposta negli anni '80, con Wonder Woman (Gal Gadot) costretta ad affrontare un nuovo nemico: Cheetah. Il film vede Gal Gadot tornare nel ruolo di Diana Prince/Wonder Woman, con la new entry Kristen Wiig nel ruolo della cattiva di turno, Cheetah.

Nel cast anche Pedro Pascal, Chris Pine - che riveste i panni di Steve Trevor - e Natasha Rothwell in un ruolo che non è stato ancora comunicato.

Patty Jenkins dirigerà anche il sequel e produrrà la pellicola insieme a Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Stephen Jones e Gal Gadot. Wonder Woman 1984 è scritto da Aline Bonetto e la produzione si svolgerà a Washington D.C., Alexandria in Virginia, nel Regno Unito, in Spagna e alle Canarie.

Wonder Woman 1984 dovrebbe uscire nelle sale il 1° novembre 2019. Il film è basato sul personaggio creato da William Moulton Marston che appare nei fumetti pubblicati da DC Entertainment. Sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.

Hans Zimmer ha ricevuto un premio Oscar nel 1995 per le musiche del Classico disneyano Il Re Leone.