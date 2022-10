Hans Zimmer: in arrivo un documentario della BBC sul compositore Premio Oscar per Dune

Secondo quanto riportato da Variety, BBC ha prodotto un documentario ufficiale che esplorerà la vita e la carriera di Hans Zimmer, tra i più celebri compositori di Hollywood e vincitore di due Premi Oscar, uno per le musiche de Il Re Leone, classico d'animazione Disney, l'altro per il recente adattamento di Dune - Parte Uno di Denis Villeneuve.

Intitolato Hans Zimmer - Hollywood Rebel, il film, della durata di 60 minuti, ripercorre il viaggio di 40 anni di Zimmer dalla Germania del dopoguerra fino a Hollywood, dove è ormai una celebrità. Cercherà di svelare i segreti musicali di Zimmer nel corso di una carriera che comprende le colonne sonore dei film "Rain Man", "Pirati dei Caraibi", "Il Gladiatore", "Non c'è tempo per morire", "Il Cavaliere Oscuro", "Batman Begins" e "La sottile linea rossa", oltre alle musiche create per i film di storia naturale degli studi della BBC, tra cui "Planet Earth II", "Blue Planet II" e "Frozen Planet II".

Il film contiene anche interviste ad alcuni tra i principali collaboratori di Zimmer a Hollywood, come Ron Howard, Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Jeffrey Katzenberg, Barry Levinson, James L. Brooks, Gore Verbinski, Steve McQueen, Stephen Frears e Tim Bevan.

Per l'occasione, Zimmer ha dichiarato: "Sono onorato di condividere questa visione della mia carriera e della mia vita con il pubblico della BBC. La mia speranza è che questo documentario vi ispiri e vi incoraggi a perseguire senza vergogna le vostre passioni e a trovare una comprensione più profonda per le mie partiture e, soprattutto, per la musica".

Il regista del documentario, Francis Hanly, ha aggiunto: "Il numero enorme di film che Hans Zimmer ha segnato negli ultimi 40 anni è incredibile. È stato un lavoro da sogno sedersi e filmarlo alla tastiera nel suo studio mentre ci dava una dimostrazione intima ed esclusiva delle tecniche e dei suoni che ha creato e delle idee che stanno dietro ad alcune delle sue colonne sonore più famose".

Hans Zimmer - Hollywood Rebel è una produzione dei BBC Studios, prodotta da Jo Shinner della BBC Studio Natural History Unit. Andrà in onda su BBC Two il 16 ottobre.

Hans Zimmer tornerà nel mondo di Dune, componendo la colonna sonora di Dune - Parte Due. Il suo ultimo lavoro per il cinema è The Son, di Florian Zeller. Zimmer tornerà al lavoro con la Disney per il prequel de Il Re Leone, Mufasa: The Lion King.