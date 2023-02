Hannibal Lecter - Alle origini del male, un volto di Star Wars era vicinissimo al ruolo!

La storia del serial killer Hannibal Lecter è tra le più trasposte. Tra i tanti adattamenti realizzati c'è anche Hannibal Lecter - Le origini del Male che ripercorre la gioventù dell'assassino. Ad interpretarlo è compianto Gaspard Ulliel. Ma chi altro avrebbe potuto essere?

Realizzato nel 2007, il film pare avesse cercato il suo protagonista tra tanti giovani attori dell'epoca diventati poi volti più che noti del cinema hollywoodiano e non solo. Solo uno di loro, però, già all'epoca della lavorazione del film era una vera e propria superstar grazie alla sua enorme esperienza maturata in uno dei franchise più amati e longevi della storia del cinema. Si parla di Hayden Christensen interprete nell'universo di Star Wars del giovane Anakin Skywalker nel secondo e nel terzo film della saga prequel.

Prima del ritorno di Hayden Christensen come Darth Vader in Obi Wan Kenobi, per diversi anni la carriera dell'attore aveva subito diverse battute d'arresto causate sia da scelte infelici che da prodotti non di qualità al quale l'attore ha partecipato. Il suo nome era comparso nel 2007 tra i giovani interpreti tenuti in considerazione per interpretare una versione giovane di uno dei serial killer più famosi della storia della letteratura e del cinema e che, anni prima, era già arrivato al cinema ne Il Silenzio degli Innocenti.

