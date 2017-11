Hannibal Lecter: come sarebbe stato il personaggio senza Anthony Hopkins?

Nei giorni scorsi a Londra è stato proiettato, a ventisei anni dall'uscita nelle sale del film cult di. A presentarlo un'ospite d'eccezione: Jodie Foster , premio Oscar per il ruolo dell'agente Clarice Sterling, e star indiscussa della pellicola insieme a

Proprio la Foster, durante la presentazione, ha spiegato come i suoi contatti sul set con Hopkins fossero ridotti al minimo. Soprattutto per l'assenza dell'attore, che contemporaneamente era impegnato a girare anche un altro film.



Nel corso dell'evento l'attrice ha spiegato anche le scelte del casting. Prima di assegnare la parte a Anthony Hopkins la produzione aveva pensato ad altri grandi nomi di spicco del cinema mondiale: tra questi soprattutto Al Pacino e Robert De Niro. I due interpreti newyorchesi furono tra i papabili, prima che Demme insistette nell'avere un attore anglosassone.

Pur essendo due interpreti straordinari sia De Niro che Pacino, Anthony Hopkins ci sembra una scelta più che azzeccata, considerando le caratteristiche del personaggio di Lecter: un serial killer cannibale, mellifluo e subdolo Chi meglio di un attore di matrice britannica avrebbe potuto rappresentarlo al meglio?

Eppure dopo le recenti dichiarazioni di Jodie Foster è naturale porsi la domanda: come sarebbe stato Hannibal Lecter interpretato da De Niro? E se il ruolo fosse andato a Pacino?



Provando ad ipotizzare e fantasticando sulle due possibili alternative si potrebbe pensare ad altre due interpretazioni di grande livello ma dagli approcci differenti. Al Pacino probabilmente avrebbe regalato un'interpretazione molto simile a Hopkins, vista la sua predisposizione a ruoli teatrali tragici come nelle opere di Mamet, Brecht e dello stesso Shakespeare. Meno istrionica e forse più legata alla classica interpretazione dal grande impatto cinematografico è la performance che ci saremmo potuti aspettare da un eventuale coinvolgimento di Robert De Niro nella parte del dottor Lecter. E voi? Quale dei due avreste scelto in alternativa a Anthony Hopkins?