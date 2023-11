Hannibal Lecter, un attore della serie sul personaggio tentò anche il provino per il film!

Hannibal Lecter è uno dei personaggi più iconici del cinema soprattutto grazie all'immensa interpretazione di Anthony Hopkins ne Il Silenzio degli Innocenti. Ad anni di distanza dall'uscita nelle sale del film, fu realizzato un sequel e per trovare l'Hannibal perfetto, ci impiegarono molto tempo.

Prendere sulle spalle l'eredità di Anthony Hopkins non è sicuramente una responsabilità semplice. Con il ruolo di Hannibal Lecter, l'attore conquistò l'Oscar al miglior attore protagonista. Con la decisione di realizzare un prequel intitolato Hannibal Lecter - Le origini del male, la produzione mise in piedi un processo di casting lunghissimo che vide analizzati tantissimi attori che poi, nel corso degli anni, sono riusciti in maniera differente a sbancare il lunario.

Mentre un volto di Star Wars fu vicinissimo a conquistare il ruolo di protagonista, moltissimi attori si sottoposero ad impegnativi screen test per riuscire a conquistare l'ambito ruolo che poi andò al compianto Gasper Ulliel. Tra gli attori che furono "testati" per interpretare Hannibal Lecter e diventare il diretto successore di Anthony Hopkins ci furono, oltre al già citato Hayden Christensen, che arrivò addirittura alle fasi finali delle audizioni, anche Macaulay Culkin, Rupert Friend, Dominic Cooper, Tom Sturridge e Tom Payne. Tra questi noi quello che fa più effetto è sicuramente Hugh Dancy che, diversi anni dopo, sarebbe diventato il protagonista della serie Hannibal insieme a Mads Mikkelsen.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Hannibal Lecter - Le origini del male. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!