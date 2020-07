Hannibal, Bryan Fuller spera che l'arrivo su Netflix spiani la strada alla quarta stagione

Anche se lo scarso successo in termini d'ascolto ha impedito a Bryan Fuller di concludere i piani originali di Hannibal su NBC, le tre stagioni andate in onda sono state qualcosa di assolutamente memorabile per pubblico e critica, tanto che sono ormai anni che si chiede a gran voce una quarta stagione del progetto.

Purtroppo, a distanza di cinque anni dalla conclusione della terza stagione e nonostante i molti appelli, sull'eventuale quarta stagione di Hannibal non c'è assolutamente nulla di concreto, anche se lo stesso Fuller ha ammesso di sperare molto nel passaggio su Netflix per provare a rilanciare il suo piano per Hannibal 4. Ne ha parlato con Collider, rivelando:



"Vorrei davvero ci fosse qualcosa di definitivo. Ho avuto molte conversazioni con Mads Mikkelsen e Hugh Dancy, così come con altri membri del cast, ma i termini sono sempre stati 'vorremmo provare ad andare in questa direzione se qualcuno ci permettesse di farlo'. Ci sono alcune idee di cui sono molto entusiasta e che riescono a continuare la strana traiettoria intrapresa dalla terza stagione. Ma non mi sono mai avvicinato concretamente al realizzarle. Martha De Laurentis e io, ogni due anni, andiamo porta a porta per provare a capire se qualcuno sia interessato a produrla, ma il più grande ostacolo è che eravamo lo spettacolo di qualcun altro".



E poi ha aggiunto: "Ciò che amo di Netflix adesso è che c'è un'opportunità per essere visti come show di Netflix, motivo che potrebbe riaccendere il loro appetito, per così dire. Ma al momento nessuno mi ha detto nulla, credetemi, e sto aspettando con lo sguardo fisso fuori dalla finestra, agitando le gambe. Sanno che sono pronto. Devono solo convincersi".



La buona notizia per Fuller (e per i fan) è che effettivamente Hannibal ha avuto un grande successo su Netflix sin dal giorno del suo debutto, all'inizio dell'anno. Speriamo che serva a qualcosa.