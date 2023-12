Hannah Waddingham pazza di Tom Cruise dopo Mission: Impossible: 'Non è fantastico?'

Tom Cruise è senza dubbio una delle star di Hollywood più amate dal pubblico, dagli addetti ai lavori e dai colleghi. Anche Hannah Waddingham, interprete di Ted Lasso, ha ammesso di essere rimasta estremamente colpita dall’attore dopo aver partecipato alle riprese di Mission: Impossibile - Dead Reckoning Parte Due

Dopo aver parlato dell’incredibile nuova acrobazia di Tom Cruise in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 2, torniamo ad occuparci del prossimo film del fortunato franchise per riportare le parole di Hannah Waddingham a proposito del condividere il set con il protagonista di Top Gun.

L’attrice, ospite dell’episodio natalizio del James Martin’s Saturday Morning, ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Devo dire di avere un vero problema con tutti quelli che parlano di Tom Cruise, adesso. Dopo averlo incontrato e aver trascorso cinque giorni intensi, penso che sia senza dubbio uno degli essere umani più belli, incoraggianti, positivi e stimolanti che abbia mai incontrato. Non è meraviglioso?”.

L’attrice e cantante britannica, vincitrice di un Emmy per la sua interpretazione in Ted Lasso, è conosciuta principalmente per i suoi lavori teatrali, che hanno anticipato l’inizio di una carriera televisiva e cinematografica che, col tempo, si sta facendo sempre più ricca e importante.

In attesa di poter vedere la Waddingham al fianco di Tom Cruise nel prossimo capitolo della saga, vi lasciamo al post di Simon Pegg a proposito del destino di Paris in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 2.