Hannah Waddingham: grosse novità per i fan della star di Ted Lasso e Mission: Impossible

La lanciatissima star Hannah Waddingham, protagonista della popolare serie tv Ted Lasso e new entry del cast di Mission: Impossible 8, si prepara ad aggiungere un importante nuovo capitolo alla sua fortunata carriera.

In questi minuti, infatti, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha annunciato Il Natale di Hannah Waddingham, speciale natalizio presentato dalla star di Game of Thrones e Sex Education in arrivo in esclusiva per tutti gli abbonati al servizio a partire dal prossimo 22 novembre.

Nell'evento musicale l'attrice vincitrice di un Emmy celebrerà le feste accogliendo tante guest star per una serata stravagante al London Coliseum. Lo speciale è stato registrato dal vivo alla presenza del pubblico e presto gli spettatori di tutto il mondo potranno unirsi a lei per celebrare il suo periodo preferito dell'anno su Apple TV+ guardandola esibirsi nei classici natalizi, accompagnata da una spettacolare big band.

Il Natale di Hannah Waddingham è prodotto da Done + Dusted, società dietro anche a La Sirenetta Live! nonché alle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Londra e che ha contribuito alla creazione dello speciale di successo di Apple TV+ Il Natale di Mariah: la magia continua, ed è stato diretto dal vincitore del premio BAFTA Hamish Hamilton, che nel corso della sua carriera televisiva ha firmato anche le cerimonie per gli Oscar, i Grammy e il Super Bowl halftime show.