Hannah Waddingham sulle critiche alle belle parole su Tom Cruise: 'Cosa siamo diventati?'

Nel corso dei decenni ci sono stati molti franchise che al cinema hanno saputo regalare una sana quantità d'azione, ma pochi ci riescono ancora oggi come quello di Mission Impossible. Di certo il peso raggiunto oggi da questa saga può mettere in crisi molti dei nuovi volti che ne prendono parte, ma non Hannah Waddingham.

L'attrice avrà, a quanto sembra, un ruolo rilevante all'interno del prossimo Mission Impossibile: Dead Reckoning Parte 2, ma ancora sconosciuto. Proprio per questo ha avuto però modo di lavorare a stretto contatto con Tom Cruise, avendo poi da ridire solo cose positive nei suoi riguardi.

In una recente intervista per Deadline però, ha fatto capire come il manifestarsi di questi ha dato il via ad una scia di critiche verso di lei, probabilmente legate al fatto che ad oggi, Tom Cruise non è una figura attoriale amata da tutti. Tra le motivazioni più plausibili anche la sua appartenenza a Scientology.

Ecco le parole di Hannah Waddingham durante il suo intervento: "Tom è una persona fantastica. Trovo divertente che sia stata diffamata per aver detto qualcosa di bello su di lui. Cosa siamo diventati se non possiamo più dire neanche cose positive?".

