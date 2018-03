Hannah John-Kamen ci parla della sua Ghost in Ant-Man and the Wasp

Dopoin arrivo questo aprile, i fan della Casa delle Idee dovranno attendere questo luglio (agosto in Italia) per vedere Ant-Man and the Wasp , sequel del divertente cinefumetto del 2015 sviluppato dai

In Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed, non solo tornerà Paul Rudd nei panni di Scott Lang a.k.a. Ant-Man ma vedremo anche la Hope Van Dyne di Evangeline Lilly sdoppiarsi in Wasp. E i villain? Una delle villain principali sarà Ghost e sarà interpretata da Hannah John-Kamen. L'attrice in sala con Ready Player One ha parlato con ET della reazione dei fan nei confronti del suo personaggio, intravisto brevemente nel primo trailer della pellicola: "Ci sono eccitazione ed anticipazione nei confronti del mio personaggio, ed è esattamente quel che sento.".

Una piccola polemica è nata, nei mesi scorsi, riguardo il suo ingaggio proprio nei panni di Ghost. Anche se il personaggio non ha un vero e proprio genere sessuale nei fumetti, è sempre stato disegnato come un uomo e, l'ingaggio dell'attrice, naturalmente, ha portato numerose polemiche sul "cambio di sesso" nei confronti del personaggio. "Dico sempre che un personaggio dei fumetti è un personaggio dei fumetti, e, come attore, lo porti in vita. Sei quella che lo crea e gli dà vita. Ghost è una villain cazzuta a tutti gli effetti, spero di vederne altre in questo genere di film".