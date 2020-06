Hancock, Charlize Theron apre al sequel del film con Will Smith: 'Tornerei in un attimo'

Intervistata da Comicbook.com in vista dell'imminente arrivo di The Old Guard, nuovo film Netflix dove apparirà insieme al nostro Luca Marinelli, Charlize Theron ha riflettuto sulle altre volte in cui ha dovuto interpretare una donna immortale, da Hancock a Biancaneve e il Cacciatore.

"Non avevo pensato al fatto che avevo già interpretato una persona immortale. Ho vestito i panni di una donna millenaria anche in Biancaneve e il Cacciatore e altri film. Non ci avevo pensato mentre lavoravo a questo progetto" ha detto l'attrice. "Stranamente, credevo fosse la prima volta. Forse è l'età, ma penso che sia una bella cosa. Si possono sempre fare dei confronti, ma l'importante è che si tratta di donne diverse, in circostanze diverse e con diversi meccanismi di sopravvivenza. Per un'attrice è intimidatorio, come fai a capire una cosa del genere?"



Nonostante la pessima accoglienza da parte della critica e di una parte del pubblico, Hancock riuscì ad incassa oltre 600 milioni di dollari. Un risultato che aprì la strada ad un possibile sequel poi mai realizzato. "Ne abbiamo parlato per un po'. Nel periodo vicino all'uscita del film, ma non di recente" ha rivelato la Theron, prima di confermare che tornerebbe volentieri in un eventuale seguito: "Saremmo dei supereroi col girello, ma farei comunque quel film. Accetterei in un attimo."

