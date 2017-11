Solo: A Star Wars Story, Paul Bettany: "Io, gangster intergalattico!"

Solo ieri abbiamo avuto modo di ammirare un primo sguardo ufficioso al look dinei panni di un giovane Han Solo nello spin-off diretto da, ma ecco che oggi arrivano nuovi dettagli sul film grazie a

Ricordiamo che l'attore è entrato nel progetto dopo la dipartita di Michael K. Williams, uscito dal film a causa del licenziamento di Lord e Miller, dato che le riprese dello spin-off ormai in ritardo sarebbero andate a collimare con altri programmi dell'attore. Il suo personaggio, un ibrido alieno, è quindi statto sostituito da un umano, interpretato appunto da Bettany.



E durante un intervento al Rhode Island Comic-Con proprio lo stesso attore ha avuto modo di rispondere a una domanda sulla sua interpretazione e sul nome del suo personaggio, dichiarando: "Non so se posso rivelare il nome. Credo potrei essere citato in giudizio se rispondessi a quella domanda. Però posso dirvi che ovviamente sono un fighissimo gangster intergalattico!".



Effettivamente dalle foto dal set sembrava un personaggio molto ricco e potente, vicino al Collezionista dei Guardiani della Galassia, anche se il lato gangster rivelato ora ne cambia un po' la prospettiva. E il suo status di signore del crimine può dare ora il via a molte speculazioni.



Vi ricordiamo che Solo: A Star Wars Story vedrà nel cast anche Woody Harrelson, Emilia Clarke e Donald Glover, per un'uscita prevista nelle sale il 25 maggio 2018.