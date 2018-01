Solo: A Star Wars Story, si torna sul set per le riprese aggiuntive?

Secondo quanto riportato da un utente di Reddit, a fine gennaio dovrebbero avere luogo le riprese aggiuntive didi

L’utente in questione, Hufflepuffins (che in precedenza aveva comunicato il riavvio delle riprese per luglio dopo l’assunzione di Howard al posto di Phil Lord e Chris Miller), ha dichiarato che ulteriori riprese aggiuntive del film si svolgeranno tra la fine di gennaio fino ad almeno febbraio. Chiaramente i fan potrebbero preoccuparsi, ma non sembra sia questo il caso. Le riprese aggiuntive sono già preventivate da qualsiasi studio prepari un film di queste proporzioni e non sembra saranno invasive quanto quelle di Rogue One, dove fu necessario avvicendare Doug Liman a Gareth Edwards.

Ricordiamo che Lord e Miller furono licenziati dalla Lucafilm dopo mesi di riprese e che Ron Howard, chiamato dallo studio per ultimare le riprese, avrebbe rigirato il film quasi completamente (si parla di circa l’80% del totale). Nonostante l’uscita del film fissata per maggio, sembra che la Lucasfilm voglia esaurire tutta la sua attenzione per Star Wars: Gli Ultimi Jedi prima di lanciare la campagna marketing per il suo secondo spin-off. Howard, comunque, ha fatto sapere che l’arrivo di un primo trailer è imminente.