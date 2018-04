Han impara il nome di Chewie nel nuovo spot tv di Solo: A Star Wars Story

Un nuovo spot tv diffuso nelle scorse ore contiene qualche nuovo spezzone di Solo: A Star Wars Story, spin-off della saga madre della LucasFilm. In particolare viene mostrato il momento in cui Han Solo impara il nome di Chewbacca. Il film è nel bel mezzo della campagna promozionale in attesa della distribuzione nei cinema tra qualche settimana.

Dopo aver svelato il full trailer settimana scorsa, che ha delineato maggiormente gli aspetti chiave della trama, i fan rimangono scettici sul film, specialmente dopo le difficoltà di produzione dei mesi precedenti. Tuttavia trapela anche un discreto e crescente ottimismo dopo il materiale promozionale diffuso in rete.

Manca solo un mese all'anteprima mondiale di Solo: A Star Wars Story, prevista al Festival di Cannes e LucasFilm procede nella campagna marketing sul film con un nuovo spot tv.

Lo spot si concentra principalmente sulla dinamica tra Han e Chewbacca, che dovrebbe essere una componente principale del nucleo emotivo di Solo.

Proprio come nel trailer, i due personaggi sono protagonisti di alcune interazioni divertenti, come la scena in cui Han accusa il suo co-pilota Wookie di pensare che tutto sia una cattiva idea. Probabilmente il film mostrerà l'evolversi del rapporto e dell'amicizia tra Han e Chewbacca.

Se Ron Howard avrà successo nella sua missione di farci amare ancor di più Han e Chewie, allora il film sarà già un gran successo.

In termini di specificità della trama, lo spot ribadisce che il nodo principale della narrazione è il boss del crimine Dryden Vos, che mette insieme un equipaggio per derubare un veicolo simile ad un treno, noto come Conveyex. Il mentore di Han, Tobias Beckett, recluta il giovane Han nel team. Sarà interessante su quale personaggio si baserà il tradimento ai danni di Han, come si è potuto evincere dalla campagna promozionale.

Alcuni hanno teorizzato che il personaggio di Emilia Clarke, Qi'ra, sia un tipo alla Vesper Lynd, che tradirà Han a sua insaputa.

In ogni caso è indubbio che la campagna promozionale abbia fatto bene il suo lavoro e abbia cercato di fugare i dubbi sul film che permangono da diverso tempo. Ron Howard sarà riuscito a salvare la nave di Han Solo? Lo scopriremo tra poche settimane.