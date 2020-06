Hamilton, trailer per l'acclamato musical di Lin-Manuel Miranda in arrivo su Disney+

Walt Disney Pictures ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Hamilton, l'acclamato musical scritto e interpretato da Lin-Manuel Miranda e che arriverà sulla piattaforma Disney+ all'inizio del prossimo mese. Si tratta della versione filmata della popolare produzione di Broadway ispirato alla vita di Alexander Hamilton.

Come annunciato prima dalle pagine ufficiali social Disney americane e poi da quelle italiane, infatti, il portentoso e fenomenale musical pop-storico di Miranda sbarcherà nientemeno che su Disney+ questa estate, per l'esattezza il 3 luglio 2020, in anticipo di un anno rispetto all'idea iniziale di distribuirlo in sala. La decisione è stata presumibilmente presa con razionalità e lungimiranza dai dirigenti Disney (dato il successo dell'opera), soprattutto guardando alla difficile situazione legata alla Pandemia da Coronavirus.

Nel filmato vediamo susseguirsi alcune delle scene più salienti dell'opera teatrale con i vari protagonisti della vicenda, per poi sentire una voce che annuncia: "This Is Hamilton". Lo scorso aprile, John Krasinski e Emily Blunt avevano riunito il cast di Hamilton su Zoom per una diretta streaming.

"Mi sono innamorato della narrazione musicale crescendo con le leggendarie collaborazioni di Howard Ashman-Alan Menken ne La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin", ha dichiarato Lin-Manuel Miranda. "Sono così orgoglioso di ciò che Tommy Kail è stato in grado di catturare in questa versione filmata di Hamilton: un'esperienza teatrale dal vivo che è immediata anche nel tuo cinema preferito. Siamo entusiasti di collaborare con Disney per portare il cast originale di Broadway al più vasto pubblico possibile".

Ricordiamo che nel 2017 fu messo in produzione un adattamento cinematografico di Hamilton, del quale però si sono perse le tracce. Sappiamo inoltre che Lin-Manuel Miranda, dopo la parte in Mary Poppins Returns, lavorerà anche alla colonna sonora del live-action de La Sirenetta.