Hamilton, Singin' in the Rain, Moulin Rouge: Twitter decide quali sono i migliori musical

Come spesso di questi tempi, tutto ha avuto inizio con un tweet... Gli appassionati di cinema su Twitter, e in particolare di musical, scelgono quelli che secondo loro sono i migliori film musicali (con due importante eccezioni).

Domani è un altro giorno, e sotto la bocca di tutti vi sarà un altro sondaggio/polemica/discussione. Quest'oggi però l'argomento su cui discorrere, almeno su Twitter, è già stato deciso: film musicali.

Ebbene si, sono i musical cinematografici a tenere banco in queste ore, anche se l'autrice del tweet da cui tutto è partito ha voluto imporre due pesanti restrizioni: niente La La Land o The Greatest Showman.

Ecco allora che gli utenti di Film Twitter (così viene solitamente appellata la comunità di appassionati) ha iniziato a citare la più ricca varietà di titoli: dall'iconico Singin' In The Rain con Gene Kelly e Debbie Reynolds, al più recente successo Hamilton di Lin Manuel Miranda; da Newsies (Gli Strilloni) al Rocky Horror Picture Show, a Sweeney Todd con Johnny Depp e Helena Bonham Carter; dalla Piccola Bottega degli Orrori (che presto riceverà un remake con Chris Evans per mano di Greg Berlanti) a Moulin Rouge con Ewan McGregor e Nicole Kidman, per poi arrivare ai musical Disney come Come D'Incanto e... High School Musical.

Se volete conoscere tutti i film chiamati in causa potete sempre cliccare sul tweet in calce alla notizia e scorrere attraverso i commenti, ma nel frattempo noi vogliamo rigirare il quesito ai nostri lettori: qual è il miglior musical su pellicola, secondo voi?