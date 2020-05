Hamilton: il musical di Lin Manuel Miranda in estate su Disney+, anche in Italia

Erano anni che i fan di Lin Manuel Miranda chiedeva a gran voce una versione registrata live del suo Hamilton, musical di Broadway ora off con un cast differente vincitore di numerosi Tony Award e riconosciuto come una delle produzioni più di successo del genere, e finalmente gli appassionati possono essere felici.

Come annunciato prima dalle pagine ufficiali social Disney americane e poi da quelle italiane, infatti, il portentoso e fenomenale musical pop-storico di Miranda sbarcherà nientemeno che su Disney+ la prossima estate, per l'esattezza il 3 luglio 2020, in anticipo di un anno rispetto all'idea iniziale di distribuirlo in sala. La decisione è stata presumibilmente presa con razionalità e lungimiranza dai dirigenti Disney (dato il successo dell'opera), soprattutto guardando alla difficile situazione legata alla Pandemia da Coronavirus.



Si legge nel posto pubblicato da Disney: "Sorpresa! La produzione originale di Broadway di Hamilton, filmata DAL VIVO sul palco del Richard Rodgers Theater, arriverà in esclusiva su Disney+il 3 luglio. Shout it to the rooftops! #Hamilfilm". Bisognerà portare pazienza ancora per due mesi, ma alla fine meglio tardi che mai, specie per i fan.



Felici dell'arrivo di Hamilton su Disney+? Quanto stavate aspettando questo momento? Avete già visto il musical? Diteci la vostra nella sezione commenti.