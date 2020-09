Hamilton o Hamiltom? La star di Harry Potter Tom Felton canta come Re Giorgio sui social

Tutti amiamo Jonathan Groff come Re Giorgio III nel musical rivelazione Hamilton, ma bisogna ammettere che anche Tom Falton saprebbe il fatto il suo nel ruolo, a giudicare da questo video.

Hamilton è ormai un fenomeno mondiale, un instant classic della cultura pop odierna, tanto da ricevere citazioni e riferimenti ovunque persino in show "improbabili" come la serie di Amazon Prime The Boys ("Adoro Hamilton!", come tutti. Ashley, come tutti).

Ma proprio come noi, anche le celebrità hanno evidentemente dovuto fare i conti con una realtà precisa (ed eventualmente rassegnarvisi) dopo aver visto il musical: l'avere costantemente in testa la magnifica colonna sonora.

Così non ci stupisce certo l'hashtag #Hamiltom, specie quando è la stessa star di Harry Potter Tom Felton a utilizzarlo come caption nei suoi video su TikTok, nei quali si cimenta in brani del musical... Come questo che trovate anche in calce alla notizia, in cui canta "You'll Be Back", e ci convince sempre di più che sarebbe mica niente male nel ruolo di Re Giorgio III.

Il talento, d'altronde, non gli manca mica, né per il canto, né nell'interpretare un personaggio arrogante, presuntuoso e a volte piuttosto esilarante... Vi ricorda qualcuno? Ma dai!

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.