Hamilton, la Disney porterà al cinema il musical originale di Lin-Manuel Miranda

Disney, Lin-Manuel Miranda, Jeffrey Seller e Thomas Kail hanno annunciato un accordo per i diritti di distribuzione in tutto il mondo che porterà nei cinema Hamilton, l'acclamato spettacolo teatrale vincitore del Tony Award, Grammy Award, Olivier Award e Pulitzer Award.

Il film sarà distribuito da The Walt Disney Studios negli Stati Uniti e in Canada il 15 ottobre 2021.

"Mi sono innamorato della narrazione musicale crescendo con le leggendarie collaborazioni di Howard Ashman-Alan Menken ne La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin", ha dichiarato Lin-Manuel Miranda. "Sono così orgoglioso di ciò che Tommy Kail è stato in grado di catturare in questa versione filmata di Hamilton: un'esperienza teatrale dal vivo che è immediata anche nel tuo cinema preferito. Siamo entusiasti di collaborare con Disney per portare il cast originale di Broadway al più vasto pubblico possibile".

“Lin-Manuel Miranda ha creato un'esperienza teatrale indimenticabile e un vero fenomeno culturale, ed è per questo che Hamilton è stato acclamato come un'opera d'arte sorprendente. Tutti coloro che l'hanno visto a teatro non dimenticheranno mai quell'esperienza singolare”, ha dichiarato Robert A. Iger, Presidente e Amministratore Delegato della Walt Disney Company. "E siamo entusiasti di avere l'opportunità di condividere questa stessa esperienza di Broadway con milioni di persone in tutto il mondo."

“Siamo entusiasti per i fan dello spettacolo e per il nuovo pubblico di tutto il mondo, che potrà provare com'è stato essere sul palco quando abbiamo girato queste immagini al The Richard Rodgers Theatre a Broadway nel giugno del 2016. Volevamo dare a tutti lo stesso posto in platea, ed è questo che il film fornirà al pubblico”, ha aggiunto Kail.

Ricordiamo che nel 2017 fu messo in produzione un adattamento cinematografico di Hamilton, del quale però si sono perse le tracce. Vi ricordiamo che Lin-Manuel Miranda, dopo la parte in Mary Poppins Returns, lavorerà anche alla colonna sonora del live-action de La Sirenetta.