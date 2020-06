Hamilton su Disney Plus, Lin-Manuel Miranda ha tolto le parolacce per avere il PG-13

Con l'arrivo di Hamilton su Disney+ ci si chiedeva quali cambiamenti sarebbero stati apportati tra la versione cinematografica e lo spettacolo teatrale che il pubblico ha visto e apprezzato a Broadway, e a quanto pare Lin-Manuel Miranda ha apportato alcuni piccoli cambiamenti per ottenere un visto censura adeguato per la piattaforma.

Ovviamente, Disney+ è una piattaforma concepita essenzialmente per la visione collettiva in famiglia, quindi anche alla presenza di minori. Per questo motivo alcune delle parolacce che i personaggi di Hamilton pronunciano nel corso dell'opera teatrale sono state rimosse in modo da garantire alla produzione un adeguato PG-13, indispensabile se si vuole far parte del pacchetto di offerte della piattaforma.

Lo stesso Lin-Manuel Miranda è intervenuto su Twitter per spiegare personalmente la questione ai propri fan e ai fan dello spettacolo, confermando che ci sarà un leggero cambiamento nei testi: "1. Linguaggio! Il 3 luglio avrete disponibile l'intero show, ogni nota, ogni scena e un minuto di intervallo (per andare al bagno!). 2. Ma la MPAA ha delle regole severe per il linguaggio: avere più di un utilizzo di f**k è un Rated R automatico. Nell'intero show abbiamo 3 f**k, quindi... Ho dato via letteralmente 2 f**ks, così anche i bambini potranno vederlo. In Yorktown nella frase 'I get the f_ back up again' ci sarà un muto, in Southern, durante 'scratch*kin' Democratic Republicans' potrete cantate quello che volete a casa. Vi adoro, divertitevi".

Hamilton approderà su Disney+ il 3 luglio prossimo e pochi giorni fa è approdato in rete il trailer ufficiale dell'evento; ricordiamo che nel 2017 fu messo in produzione un adattamento cinematografico di Hamilton, del quale però si sono perse le tracce. Sappiamo inoltre che Lin-Manuel Miranda, dopo la parte in Mary Poppins Returns, lavorerà anche alla colonna sonora del live-action de La Sirenetta.