Hamilton, il primo atto del musical ricreato coi Muppet!

Un fan dei Muppet e del musical Hamilton ha voluto unire le due passioni in un video che ricrea il primo atto dello show con dei protagonisti davvero speciali. Il video pubblicato su YouTube mostra una cover dei celebri pupazzi di Jim Henson che si propongono come performer del musical che in questi giorni ha ottenuto un gran successo su Disney+.

I Muppet non sono certi novellini per quanto concerne le cover, visto che in passato hanno realizzato le loro versioni di Bohemian Rhapsody e l'Inno alla gioia di Beethoven. Tuttavia è passato diverso tempo da quando i fan dei Muppet hanno potuto ammirare cover musicali di questo tipo realizzate dai loro pupazzi preferiti.



Ora l'iniziativa di un fan ha riportato i celebri pupazzi di Jim Henson sul palcoscenico, con un filmato davvero esilarante. Il video in questione è stato realizzato da Rick Downes III, con il titolo Hamilton Act 1 but it Muppets. Il video raccoglie copertine di brani originali di Hamilton eseguiti dai Muppet. Un lavoro incredibilmente accurato che ha appassionato i fan del musical e non solo, vista la grande popolarità dei Muppet negli Stati Uniti.

