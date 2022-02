Halyna Hutchins, il marito contro Alec Baldwin: 'Non si assume le sue responsabilità'

Solo alcuni giorni fa è giunta la notizia che la famiglia di Halyna Hutchins ha fatto causa ad Alec Baldwin per la sua tragica morte avvenuta sul set di Rust le cui dinamiche sono tutte da indagare e ora, il marito della donna si è espresso pubblicamente contro l'attore e regista, ritenuto responsabile di quanto accaduto.

"Guardandolo, mi sono sentito così tanto arrabbiato", ha detto Matt Hutchins in un'intervista presentata per Today che andrà in onda in USA nelle prossime ore. "Ero così arrabbiato nel vederlo parlare della sua morte così pubblicamente, in modo così dettagliato, e poi si è scrollato di dosso qualsiasi responsabilità nonostante abbia ammesso pubblicamente di averle tolto la vita. Non si assume le sue responsabilità".

In questi mesi, Alec Baldwin ha tentato di difendersi in ogni modo possibile, sottolineando più volte come la morte di Halyna Hutchins sia stata frutto di un fortuito errore umano e precisando che servono delle nuove regolamentazioni per l'utilizzo delle armi sul set.

La causa di Matt Hutchins, intentata nella contea di Santa Fe, New Mexico dall'avvocato Brian Panish il 15 febbraio, ha anche nominato come imputati l'assistente alla regia della produzione Dave Halls, che ha consegnato a Baldwin l'arma da fuoco che ha sparato, al fornitore di armi da fuoco Seth Kenney e all'armiere della produzione Hannah Gutierrez-Reed. La famiglia chiede non solo risarcimenti economici ma anche adeguate pene detentive. Il processo dovrebbe iniziare tra circa 18-24 mesi.