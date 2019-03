Halo, Steven Kane scelto da Showtime come secondo showrunner della serie TV

A giugno dello scorso anno, Showtime annunciata l'arrivo di Kyle Killen come showrunner della trasposizione televisiva di Halo, ma è adesso che il canale ha scelto di affiancare all'autore anche Steven Kane (The Last Shipe, The Closer) come secondo showrunner del progetto, in fase di sviluppo.

Le fonti citate dall'Hollywood Reporter sottolineano come la decisione di assumere un secondo showrunner sia arrivata direttamente da Killen, dato che era desiderio dell'autore concentrarsi sulla produzione ad alto budget in America, tra scrittura e sviluppo, e inviare invece qualcun altro di affidabile a Budapest, a gestire la produzione fisica di Halo per la maggior parte dell'anno. Anche Killen sarà comunque sul set, ma non a tempo pieno. Showtime ha definito Halo "la sua serie più ambiziosa".



Inizialmente era Rupert Wyatt ad essere coinvolto alla regia di molti degli episodi della serie, ma dopo pochi mesi il regista ha abbandonato, portando la produzione a scegliere un valido sostituto in Otto Bathurst (Robin Hood, Black Mirror), che dirigerà e fungerà anche da produttore esecutivo della serie.



Inizialmente composta da 10 episodi, Halo ha invece perso insieme a Wyatt anche un episodi, per un totale effettivo e ufficiale di nove. Al momento non c'è ancora un cast e neanche una data d'inizio produzione.