Halloween, è stata venduta la vera casa di Jamie Lee Curtis nel film originale

La vera casa di Jamie Lee Curtis nel primo film della saga di John Carpenter, Halloween - La notte delle streghe, è ufficialmente stata venduta. Come riporta TMZ, la casa a South Pasadena, in California, che fungeva anche da residenza di Laurie Strode a Haddonfield in Illinois, è stata comprata per 1,68 milioni di dollari.

La casa era stata messa sul mercato a settembre con un valore di 1,8 milioni di dollari. Da quando è stato realizzato lo slasher di Carpenter nel 1978 la casa è stata trasformata in una proprietà divisa in tre unità che comprende anche un garage che potrebbe fungere da quarta unità.



Nel primo film Laurie è una babysitter di Haddonfield che diventa il bersaglio di un fuggitivo da un istituto psichiatrico di nome Michael Myers. Girato nei sobborghi di South Pasadena, con un budget ridotto stimato in 300.000 dollari, Halloween è diventato uno dei film più redditizi dell'anno, innovando il genere slasher che ha influenzato successivamente altri classici come Venerdì 13 e Scream.



Nel corso degli anni sono stati realizzati diversi sequel del franchise, ben nove, incluso Halloween III - Il signore della notte e due remake di Rob Zombie.

Jake Gyllenhaal ha convinto Jamie Lee Curtis a tornare in Halloween sempre nel ruolo di Laurie Strode anche negli ultimi film diretti da David Gordon Green.



Non perdetevi la nostra recensione di Halloween Ends, l'ultimo capitolo della saga.