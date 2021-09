Halloween, uomo con maschera di Michael Myers spaventa i passanti: arrestato

La stagione di Halloween è alle porte, ma alcune persone prendono la festività più alla lettera di altre: a Galveston, Texas, è stato preso in custodia dalla polizia dopo aver attirato l'attenzione vestito come il serial killer cinematografico Michael Myers, con tanto di coltello insanguinato.

L'uomo, in pieno giorno, si è recato sulla spiaggia di Galveston col suo coltello e la sua maschera da protagonista della saga di Halloween, mentre la cittadina attendeva l'arrivo della tempesta tropicale Nicolas. Sebbene si sia trattato solo di una bravata escogitata per puro divertimento, la persona è stata effettivamente arrestata dopo che alcuni passanti hanno chiamato il 911: il portavoce delle autorità locali, Stacy Papillion, ha dichiarato che gli agenti hanno ricevuto una chiamata che li avvisava di una figura mascherata che camminava sulla spiaggia con un'arma. Intervenuta sul luogo, la polizia ha trovato e ammanettato il nostro Michael Myers dei poveri e scortato in centrale per un interrogatorio. Fortunatamente coltello e sangue erano falsi, ma il 'killer' è stato ugualmente incriminato per condotta disordinata.

Galveston News ha identificato l'uomo come Mark Metzger, un avvocato della zona: intervistato, l'uomo ha dichiarato che lo scherzo era stato architettato per 'smuovere un po' le acque' e 'portare un'atmosfera positiva nella comunità': "Volevo portare un po' di vibrazioni positive in tutta questa oscurità che ci circonda, far ridere un po' la gente. E ha funzionato. Se fare una stupida passeggiata lungo la spiaggia durante una tempesta vestito in costume e successivamente essere arrestati per condotta disordinata ma riuscire comunque nell'intento …. lo rifarei tutto il giorno tutti i giorni”, ha dichiarato questo loquace Michael Myers.

Ricordiamo che Halloween Kills non uscirà solo al cinema negli Stati Uniti ma anche sul servizio di streaming on demand Peacock. La data d'uscita in Italia è fissata per il 21 ottobre prossimo. Per altri approfondimenti, scoprite tutti i film della saga di Halloween.