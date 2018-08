Halloween, un trailer annuncia l'arrivo della colonna sonora di John Carpenter

Mentre i fan dalla saga horror attendono con febbricitante attesa l'arrivo di ottobre, in queste ultime ore è stato rilasciato un nuovo trailer che annuncia l'uscita della colonna sonora del nuovo Halloween diretto da David Gordon Green, esattamente l'undicesimo film della serie cominciata nel 1978 da John Carpenter.

Come gli appassionati sapranno benissimo, oltre che regista e sceneggiatore, Carpenter ha anche spesso e volentieri composto di proprio pugno le colonne sonore di diversi suoi progetti, implementando attraverso il suo stile l'uso del synth per aumentare l'effetto di tensione e suspance. E ad oggi, il suo tema di Halloween è considerato ancora uno dei più iconici nel panorama del cinema horror, anche se ha confessato che per crearlo ha impiegato appena un'ora di tempo.



Halloween sarà un sequel diretto dell'originale del 1978, e ignorerà i nove sequel realizzati negli scorsi anni. Laurie Strode è ora una nonna che si sta allenando da tutta la vita in attesa del ritorno di Michael Myers. Dopo che lo psicopatico riuscirà a fuggire dal manicomio in cui è rinchiuso, Laurie dovrà fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere la sua famiglia e uccidere Myers una volta per tutte.



Scritto a quattro mani da Gordon Green e Danny McBride e prodotto dalla Blumhouse, Halloween vedrà nel cast Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer, Will Patton, Virginia Gardner e Nick Castle, quest'ultimo nei panni dell'assassino Michael Myers.



L'uscita è prevista nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.