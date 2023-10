Halloween con Tim Burton: a Torino è possibile grazie al Museo del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospiterà, fino al 7 aprile 2024, la bellissima mostra Il mondo di Tim Burton, un’esposizione dedicata al regista di culto ideata e co-curata da Jenny He in collaborazione con Tim Burton e adattata da Domenico De Gaetano per il Museo Nazionale del Cinema.

Quale posto migliore allora per festeggiare Halloween? Grazie ad una serie di iniziative che coinvolgono grandi e piccini, come viste guidate, laboratori, photo spot, face make-up e un contest sui social, in occasione della festa più spettrale dell'anno martedì 31 ottobre 2023 il Museo Nazionale del Cinema sarà straordinariamente aperto con orario prolungato per il solo museo fino alle 24:00. A partire dalle ore 19:00, i biglietti potranno essere acquistati solo alle biglietterie del museo e coloro che si presenteranno vestiti in costume potranno acquistare il biglietto Mostra + Museo al prezzo ridotto di 13 euro anziché 15 euro.

Dalle ore 17:00 alle 22:30 la body painter Manuela Giorgino realizzerà un face make-up a tema burtoniano (iscrizione obbligatoria in biglietteria al momento dell’acquisto del biglietto del museo, posti limitati). Inoltre, la mostra Il mondo di Tim Burton sarà protagonista del contest This is Halloween, che premierà il costume più votato sui social, scelto tra coloro che visiteranno la mostra tra le 19 e le 24 e si scatteranno un selfie o una foto che li ritragga a costume intero in uno dei posti indicati lungo il percorso: vincerà la foto che avrà ottenuto più like tra quelle pubblicate e potrà portarsi a casa una locandina della mostra firmata da Tim Burton.

