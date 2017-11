Halloween e Terminator: quando i remake ignorano i sequel

Nel corso di un'intervista il co-sceneggiatore di Danny McBride ha parlato del remake del film che vedrà il ritorno nel franchise di. McBride ha sottolineato come il film ignorerà completamente i sequel della prima storica pellicola del 1978,, con

Il ritorno di John Carpenter e la decisione di non prendere in considerazione le pellicole successive al film del 1978, ovvero gli altri sei titoli (due sequel ufficiali e altri quattro apocrifi), ha suscitato una buona reazione dai fan, che vedendo il ritorno di un nome importante e fondamentale per l'avvio del franchise, come John Carpenter, si sentono più rassicurati.



Questa decisione d'ignorare i vecchi capitoli della serie di film sembra ricalcare quella di James Cameron & co. tornati in sella nella serie di film di Terminator e decisi a non considerare i sequel successivi, in questo caso, al secondo capitolo della saga, uscito nel 1984 con il titolo Terminator 2 - Il giorno del giudizio.



Così come Carpenter al termine del primo film di Halloween, anche James Cameron abbandonò il franchise di Terminator dopo aver diretto i primi due capitoli ed in entrambi i casi la qualità e gli incassi delle due saghe sono diminuiti considerevolmente.



Una scelta drastica, quella di Carpenter e Cameron, nel non considerare affatto i seguiti dei loro film ma sicuramente condivisibile, vista la pochezza dei titoli successivi. Seppur netta e decisa, la scelta pare essere sensata e ragionata sia dal punto di vista del ritorno in sella al progetto dei due cineasti e alla loro voglia di riprendere ciò che fu lasciato in sospeso e sia dal punto di vista della speranza di vedere sul grande schermo almeno un remake degno dei film originari. Voi cosa ne pensate?