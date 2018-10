Halloween si prepara ad infrangere il record d'incassi dell'intero franchise

Secondo quanto riportato da Variety, il nuovo Halloween diretto da David Gordon Green dominerà il box-office domestico fino a diventare il capitolo di maggior successo commerciale dell'intera saga.

Sebbene le prime aspettative della Universal Pictures si aggirassero intorno ad un debutto di $50 milioni, infatti, una stima più accurata suggerisce che il nuovo film della saga incasserà probabilmente tra i $65 e $70 milioni nei soli Stati Uniti. Il budget del film è stato segnalato intorno ai $10 milioni.

Il film inoltre sarà agevolato dal fatto che nessun'altra major porterà nei cinema un proprio titolo di punta, con la competizione che sarà relegata esclusivamente a Venom e A Star is Born, entrambi in programmazione da molti giorni. Il record per il miglior week-end di debutto della saga è stato stabilito nel 2007 e appartiene al remake di Rob Zombie, che incassò $26 milioni: se le cifre riportate dagli analisti dovessero risultare vere, viene da se che questo sequel del film originale di John Carpenter spazzerà letteralmente via quelle di Zombie.

Inoltre, il film dovrebbe anche diventare il secondo miglior debutto per un film horror in uscita ad ottobre superando Hannibal di Ridley Scott ($58 milioni) e The Nun ($53 milioni) per piazzarsi dietro l'irraggiungibile It di Andy Muschietti ($123 milioni).

Da noi, Halloween arriverà la prossima settimana, il 25 ottobre. Il film è prodotto da Jason Blum (Get Out, Split, The Purge, Paranormal Activity), scritto da Danny McBride e diretto da David Gordon Green. Un sequel è già in lavorazione per la Blumhouse.

Jamie Lee Curtis ritorna nei panni del suo personaggio iconico Laurie Strode, qui al suo ultimo confronto con Michael Myers, la figura mascherata che l'ha perseguitata da quando è riuscita a sfuggire alla sua follia omicida nella notte di Halloween di quattro decenni fa. Nel nuovo capitolo della saga, Laurie dovrà preoccuparsi di sua figlia Karen (Judy Greer) e sua nipote Allyson (Andi Matichak), figlia di Karen: tre generazioni di Strode che dovranno fare i conti col folle omicida Myers, che una volta evaso tenterà di regolare i conti con l'unica donna che sia riuscito a sfuggirgli.

Questa sarà la quinta apparizione della Curtis, che oltre al film originale del 1978 era comparsa anche in Halloween II - Il Signore della Morte del 1981, Halloween - 20 Anni Dopo, del 1998 e Halloween: La Resurrezione, del 2002. Il nuovo film della saga ignorerà tutti i film precedenti e sarà un sequel diretto del primo Halloween di John Carpenter, incluso nel progetto come produttore esecutivo e consulente creativo, nonché curatore della colonna sonora.