Halloween si prepara ad un debutto migliore del previsto

Il mese scorso alcuni report suggerivano un esordio record per il nuovo film della saga di Halloween, previsto intorno ai 40/50 milioni di dollari di incassi durante il weekend iniziale. Secondo quanto riporta Variety, però, il successo del film dovrebbe superare ampiamente le aspettative.

Il nuovo report suggerisce infatti che la pellicola potrebbe raggiungere una cifra intorno ai 65/70 milioni, superando ampiamente il recente esordio di The Nun (53,8M) e imponendosi come miglior debutto della storia del franchise. Nel weekend d'apertura il film sarà proiettato negli Stati Uniti in quasi 4,000 schermi, oltre a 21 paesi in tutto il mondo. Il film dovrà vedersela con la concorrenza dei soli Venom e A Star is Born, entrambi usciti nelle sale da due settimane.

Halloween è diretto da David Gordon Green. Nel cast del film troviamo Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Virginia Gardner, Will Patton, Nick Castle, Jefferson Hall, Andi Matichak, Miles Robbins e Omar Dorsey. La colonna sonora è stata curata dallo stesso John Carpenter mentre la sceneggiatura porta la firma di Green, Danny McBride e Jeff Fradley.

Il film è l'undicesimo film della serie horror con protagonista il folle assassino Michael Myers. Si tratta di un sequel diretto del primo capitolo, Halloween - La notte delle streghe, diretto nel 1978 da John Carpenter, tornato nelle vesti di produttore esecutivo; il film ignora di proposito tutti i seguiti del primo film. In questo capitolo, quarant'anni dopo la follia omicida di Michael Myers, Laurie Strode torna faccia a faccia con l'assassino al quale riuscì a sfuggire.

Halloween arriverà nelle sale il 25 ottobre.