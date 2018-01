Halloween sequel: nel film ci sarà Will Patton nei panni del poliziotto

Il sequel di Halloween vedrà nel cast anche. L'attore sarà un poliziotto in questa nuova pellicola diretta dal regista

Il nuovo film su Halloween sarà il sequel della pellicola originale del 1978, diretta dal maestro John Carpenter, divenuta un vero e proprio "classic cult" del genere horror.

Will Patton ha partecipato a diverse pellicole hollywodiane, alcune delle quali anche molto conosciute come, per esempio, Armageddon, Remember the Titans, Fuori in 60 Secondi e The Punisher (2004). Patton è anche apparso, recentemente, nella serie Fox intitolata Shots Fired.

Halloween (2018) è ambientato, temporalmente, 40 anni dopo gli eventi del film originale. I sequel che sono stati fatti dopo il film di Carpenter non saranno presi in considerazione per la narrazione, come già ufficialmente confermato. Il regista del primo film supervisionerà comunque il lavoro di Gordon Green. In questo nuovo capitolo vedremo "Laurie Strode confrontarsi definitivamente con Michael Myers."

Jamie Lee Curtis tornerà pertanto a vestire i panni di Laurie Strode, e anche Nick Castle riprenderà il suo ruolo, quello di Michael Myers. Nel cast ci saranno anche Judy Greer nei panni di Karen Strode, la figlia di Laurie, Andi Matichak nei panni della figlia di Karen, di nome Allyson, Virginia Gardner, Miles Robbins, Dylan Arnold e Drew Scheid.

Halloween uscirà i 19 ottobre 2018.