Halloween: secondo John Carpenter le musiche saranno migliori di quelle del primo film

Oltre ad essersi occupato della co-scrittura e della regia del film, John Carpenter lavorò anche alla colonna sonora del cult Halloween - La notte delle streghe, uscito nel 1978. Per il nuovo ed imminente sequel, Carpenter si è dedicato nuovamente alla colonna sonora e recentemente ha spiegato perché ritiene che il risultato odierno sia migliore.

John Carpenter ha spiegato come gli strumenti a disposizione per lavorare alla nuova partitura fossero molto più sofisticati rispetto a quelli usati decenni fa:"Abbiamo iniziato prendendo i temi del film originale e li abbiamo spostati sul computer. Usando la nuova tecnologia li abbiamo riportati in vita e abbiamo aggiunta una nuova vita. I suoni che oggi sono disponibili sono decisamente più moderni e più belli di quelli originali. Anche la qualità audio del suono è migliorata".

Il successo delle musiche del primo film era tutta nella semplicità. In questo nuovo progetto Carpenter non era necessariamente a conoscenza del lavoro di David Gordon Green e la collaborazione fra i due ha influito sul lavoro in sede di colonna sonora.

"La strategia di lavoro sulla colonna sonora mi ha portato a prendere spunto dal regista David Gordon Green, che mi ha detto 'voglio qualcosa qui, voglio qualcosa lì'. Cody Carpenter, io e Danny Davies eravamo li per soddisfarlo. Quindi si tratta di un mix fra la vecchia musica, musica rinnovata e reinventata".

Sull'argomento si è espresso anche David Gordon Green al recente New York Comic-Con:"La base di questo film è il tema originale di John. Sta componendo la musica con suo figlio Cody e con Danny Davies, quindi tutti e tre stanno lavorando insieme. Stiamo cercando un certo tipo di equilibrio".

Halloween con Jamie Lee Curtis, Judy Greer e Nick Castle sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 25 ottobre.