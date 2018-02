Halloween: secondo Jamie Lee Curtis sarà "incredibilmente spaventoso"

Dopo aver condiviso una foto dal set del nuovo, una delle saghe horror più amate di tutti i tempi,è tornata attiva sui social, dichiarando che il sequel/reboot sarà "incredibilmente spaventoso".

La nota attrice ha postato su Twitter una foto che la ritrae assieme alle co-protagoniste Andi Matichak e Judi Greer, accompagnata dalla seguente didascalia: "Tre generazioni di forti donne della famiglia Strode. Terminiamo questo ritorno incredibilmente spaventoso ad Haddonfield".

Nel nuovo Halloween, Jamie Lee Curtis ritorna a ricoprire il suo iconico ruolo, Laurie Strode, che arriverà al suo ultimo confronto con Michael Myers, la figura mascherata che la perseguita da quando è sfuggita alla sua follia omicida la notte di Halloween di quarant'anni prima. Judy Greer interpreta Karen Strode, la figlia del personaggio della Curtis, e Andi Matichak (Underground) interpreta Allyson, la nipote di Laurie.

Il personaggio della Curtis è stato ucciso senza tante cerimonie in Halloween: Resurrection nel 2002, ma il nuovo film ignorerà molti dei sequel.

Halloween sarà diretto da David Gordon Green e scritto da quest’ultimo insieme a Danny McBride; nel cast di questa nuova pellicola ci saranno, tra gli altri, Virginia Gardner, Miles Robbins, Dylan Arnold e Drew Scheid.

Carpenter tornerà in veste di produttore esecutivo e, nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale, potrebbe tornare anche dietro i suoi amati sintetizzatori per creare lo score del nuovo reboot: “Beh, sapete, come compositore, devi aspettare fino a quando il regista non ha pronto un primo montaggio, per poi sederti con lui e avere delle sessioni. Devo scoprire che tipo di musica gli serve. La vuole completamente nuova? Vuole rispolverare qualche vecchia melodia? È il suo film. Io cerco solo di dare una piccola mano”.

L'uscita nelle sale americane del nuovo film è fissata per il 19 ottobre 2018.