Halloween, la saga horror proseguirà? La risposta del produttore

I fan dell'horror attendono con ansia l'uscita di Halloween Kills e Halloween Ends, i due nuovi capitoli della popolare saga nata nel 1978 grazie a John Carpenter, ma che ne sarà del franchise una volta conclusi questi? Ne parla il produttore dei film, Ryan Freimann.

Durante una recente intervista, il produttore esecutivo degli ultimi tre titoli della saga ha infatti rivelato gli attuali programmi per il franchise,affermando che "Non ho ancora fatto programmi così a lungo termine".

"Al momento siamo nel mezzo di quello che vediamo come la trilogia di David Gordon Green. E la storia, come con i film di Rob Zombie, presentava questi piccoli germogli. Avevano fatto Halloween III: Season of the Witch all'epoca, quindi è come se stessimo vivendo nel momento con questi film che stanno avendo successo, e vedremo dove andare da qui" spiega Freimann, concludendo con un augurio "Spero si possa tornare a vivere l'esperienza della sala cinematografica. Il programma, per il momento, è questo".

Una conferma, dunque, di una visione ben precisa, quella di David Gordon Green, su come sia strutturato il corrente arco narrativo, e un "mai dire mai" per quanto riguarda invece il futuro. Una risposta diplomatica, ma senz'altro veritiera, considerando anche che, come notano i colleghi di CinemaBlend, la saga di Halloween si presta bene a possibili continuazioni o aggiunte/modifiche del canone, e volendo si potrebbe far scendere in campo nuovi personaggi e prendere in esame nuove storie che abbiano collegamenti più o meno relativi alle vicende già note.

Con Blumhouse alla produzione, poi, è più facile che sia così che altro, anche se si dovrà probabilmente aspettare qualche annetto per scoprirlo.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.