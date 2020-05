Halloween, la saga horror contiene strane connessioni con l'universo di Smallville

La saga horror di Halloween e la serie teen Smallville sembrerebbero avere più di qualche connessione in comune anche se all'apparenza si tratta di due universi narrativi lontanissimi, in quanto uno ha come protagonista un serial killer demoniaco e l'altro un giovane Superman alle prime armi e alle prese con le gestioni dei suoi poteri.

Le connessioni iniziano con i registi dei tre sequel di Halloween: Rick Rosenthal, che ha diretto Halloween 2 nel 1981 e Halloween: Resurrection nel 2002 e che ha diretto anche sette episodi di Smallville, con l'ultimo nel corso dell'ottava stagione. Steve Miner, regista di Halloween H20, ha anch'egli diretto un episodio della serie, quello intitolato Duplicity nel corso della seconda stagione. Miner è anche l'unico ad aver diretto due film della saga di Venerdì 13. Passando davanti la macchina da presa, Margot Kidder - la leggendaria Lois Lane dei Superman con Christopher Reeve - è apparsa sia nei panni della psichiatra di Laurie Strode in Halloween 2 di Rob Zombie, sia in quelli della Dr. Bridgette Crosby nella quarta stagione di Smallville.

A sorprende sono poi le connessioni con Halloween: Resurrection. Oltre al già citato Rosenthal, numerosi attori di quel sequel hanno preso parte alla serie The CW. Ryan Merriman, uno dei sopravvissuti del film, ha interpretato Jason Dante nella terza stagione di Smallville; anche David Lewis, Lorena Gale, Haig Sutherland, e Dan Joffre sono tutti apparsi in episodi della serie. Ancora, Brad Loree, ovvero l'interprete di Michael Myers in persona in Resurrection, è apparso in due diversi ruoli in Smallville.

Tornando all'atteso Halloween Kills, il sequel in arrivo il prossimo ottobre, salvo rinvii dell'ultim'ora, è stato detto satà più grande e cattivo del precedente film diretto da David Gordon Green e che ha riavviato il franchise horror. Fiducioso anche il produttore Jason Blum.