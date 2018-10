Halloween: Rob Zombie torna a parlare dei suoi due film del franchise

In queste settimane è al cinema Halloween, il nuovo film del franchise nato dal film cult del 1978 di John Carpenter e proseguito negli con diversi remake, che non hanno mai convinto appieno i fan. Due di questi sono stati girati da Rob Zombie. L'ultimo quasi dieci anni fa, Halloween II. Il regista è tornato in queste ore a parlare di quei film.

Due film che hanno diviso i fan, fra chi ha apprezzato il tentativo di Zombie di reinventare il franchise e chi non ha apprezzato le modifiche del regista:"Sono comunque orgoglioso di entrambi i film di Halloween. Preferisco il secondo, cosa che potrebbe sorprendere la gente, ma il problema è che quando si fa un remake non si può mai avere un giudizio equo su ciò che si è fatto. La stessa cosa quando qualcuno prova a rifare Nightmare o altre cose, è semplicemente troppo difficile rompere completamente la formula. Tutti conoscono Michael Myers e molti fan vogliono la stessa cosa, ma forse con una piccola svolta. Come quando hanno fatto l'ottavo e lui era in un programma televisivo virtuale o una cosa del genere. Un dilemma con cui mi sono confrontato è stato questo: 'lo faccio come dovrebbe essere fatto o lo faccio a modo mio?'. Volevo veramente rielaborare ciò che era Halloween ma se questa è la barriera che ci poniamo allora non puoi fare nulla".

E poi un consiglio:"Quando mi chiedono quale sia il mio consiglio per questo settore dico alle persone di concentrarsi solo su ciò che vogliono fare. Se inizi a pensare a ciò che gli altri pensano di te rimani fregato".

Rob Zombie scrisse e diresse nel 2007 il controverso Halloween - The Beginning, una sorta di remake, reboot e prequel del cult di John Carpenter. Due anni dopo si occupò del sequel, Halloween II, risultato un completo flop sul mercato internazionale.