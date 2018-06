Halloween: il ritorno di Michael Myers nelle nuove immagini ufficiali

Universal Pictures e Blumhouse Productions hanno diffuso in rete le nuove immagini ufficiali del sequel/reboot di Halloween firmato da David Gordon Green.

Diretto e co-sceneggiato da David Gordon Green, Halloween vedrà il ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode e Nick Castle, con James Jude Courtney, in quelli di Michael Myers. A loro si uniranno i nuovi personaggi di Karen (Judy Greer) e Allyson (Andi Marichak), rispettivamente figlia e nipote di Laurie.

Con la data d'uscita prevista per ottobre e il primo trailer proiettato al CinemaCon dello scorso aprile, i fan hanno atteso per molto tempo il ritorno di Michael Myers e per fortuna non dovranno aspettare molto. Il produttore Jason Blum ha, infatti, annunciato tramite Twitter che il trailer di Halloween arriverà venerdì prossimo. Ricordiamo che il nuovo Halloween non seguirà la continuity dei film precedenti, ignorando completamente i film di Rob Zombie. In sostanza sarebbe classificabile come Halloween II.

Jamie Lee Curtis e Jason Blum hanno già avuto modo di elogiare la lavorazione del film, che in questo momento è impegnata nella lavorazione di scene aggiuntive, una prassi abbastanza comune nei film di Blum. Data la reazione positiva al primo teaser visto al CinemaCon l'attesa per il prossimo trailer di Halloween è cresciuta esponenzialmente.

La Curtis era già apparsa in quattro precedenti film della saga: nell’originale del 1978, nel sequel del 1981, in Halloween – 20 anni dopo (1998) e in Halloween – La resurrezione (2002).

Di seguito potete visualizzare le nuove immagini del film, scritto dal regista insieme a Danny McBride. La colonna sonora sarà nuovamente composta da John Carpenter, che figura anche tra i produttori esecutivi.