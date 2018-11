Halloween: questo personaggio è stato risparmiato per il sequel

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider, il regista David Gordon Green ha spiegato che uno dei personaggi di Halloween è stato risparmiato in vista di un eventuale sequel.

Chi ha visto il film avrà di certo notato che il fidanzato di Allyson, Cameron (Dylan Arnold), nel bel mezzo del secondo atto scompare dalla narrazione. Il regista e co-sceneggiatore David Gordon Green ha rivelato che questa non è stata una svista della produzione, ma una scelta cosciente che permetterà al personaggio di tornare nel sequel.

"Abbiamo molte idee per lui. Abbiamo deciso di trattenerci e cercare di capire come utilizzarle al meglio nel prossimo film."

Gordon Green ha anche confermato che il personaggio è il figlio di Lonnie Elam, comparso nell'originale Halloween - La Notte delle Streghe di John Carpenter. "Nel film ci sono un paio di allusioni in questo senso, ma lo confermo. Lonnie era un ragazzino nel film originale, ed è il padre di Cameron."

Halloween è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Un sequel è già in lavorazione, quindi se siete fan della saga slasher non potete non restare sintonizzati per gli ulteriori dettagli che emergeranno nel corso delle prossime settimane. Ad oggi sappiamo che Jamie Lee Curtis è interessata a tornare, ma solo se ci saranno a bordo anche David Gordon Green e lo sceneggiatore Danny McBride.