Halloween: il produttore spiega perché non è ancora pronto un secondo sequel

L'attesissimo sequel di Halloween arriverà tra pochi giorni anche nelle sale italiane. Nel 2017 la produzione aveva pensato di girare due film della saga di seguito, in modo che il secondo fosse pronto molto presto, ma alla fine ha optato per girarne solo uno.

Parlando con Bloody Disgusting, Il produttore del film Malek Akkad ha spiegato com'è andata: "In realtà me ne sono dimenticato. Non avevamo uno script. David [Gordon Green] e tutti noi avremmo potuto farlo ma l'idea era di non esagerare, di vedere l'accoglienza del pubblico e di capire come avremmo lavorato insieme. Dal punto di vista di Trancas siamo passati da un distributore a tre: Miramax, Blumhouse e Universal. Per tutti quelli coinvolti nel film è stato un processo graduale. Credo che sarebbe stato troppo ambizioso da fare ed è per questo che abbiamo preso questa decisione. Per essere completamente onesti, me ne ero dimenticato fino a questo momento. E' stato un anno tosto."

Diretto da David Gordon Green, Halloween comprende nel cast Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Virginia Gardner, Will Patton, Nick Castle, Jefferson Hall, Andi Matichak, Miles Robbins e Omar Dorsey. La colonna sonora è stata curata da John Carpenter mentre la sceneggiatura porta la firma di Green, Danny McBride e Jeff Fradley.

Il film è l'undicesimo film della serie horror con protagonista il folle assassino Michael Myers. Si tratta di un sequel diretto del primo capitolo, Halloween - La notte delle streghe, diretto nel 1978 da John Carpenter, tornato nelle vesti di produttore esecutivo; il film ignora di proposito tutti i seguiti del primo film. In questo capitolo, quarant'anni dopo la follia omicida di Michael Myers, Laurie Strode torna faccia a faccia con l'assassino al quale riuscì a sfuggire.

Halloween arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.