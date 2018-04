Halloween: primo trailer in arrivo e John Carpenter confermato alla soundtrack

Dopo il primo teaser poster ufficiale, sembra che il trailer del reboot/sequel di Halloween firmato da David Gordon Green sia in dirittura d’arrivo ormai, non resta che attendere la sua diffusione online.

Intervistata da Yahoo!, Jamie Lee Curtis – di ritorno nella saga che la lanciò nel lontano 1978 con il fatidico primo capitolo diretto da John Carpenter – ha rivelato di aver già visto il primo trailer della pellicola e l’ha descritto come assolutamente “terrificante”.

“Ho visto un trailer e altri spezzoni – ha dichiarato l’attrice – ed è terrificante. Sono entrati proprio nell’atmosfera da uomo nero, inquietante. E non l’ho mai detto in vita mia e lo dirò per il resto dell’anno finché parleremo di questo film”.

Attraverso Twitter, inoltre, Jason Blum – produttore del reboot con la sua Blumhouse – ha confermato una notizia che vi avevamo già riportato in precedenza, ovvero che John Carpenter si occuperà personalmente della nuova colonna sonora del film. Come sappiamo, Carpenter ha già dato il suo benestare al progetto e ha fornito consigli al regista Gordon Green e allo sceneggiatore Danny McBride per tutta la durata delle riprese. Blum ha dichiarato di aver già rivisto il montato del film per ben due volte.

“Ne sono veramente entusiasta. Ho visto il montato due notti fa. Penso che David abbia fatto un ottimo lavoro. Ha fatto tutto quello che speravo facesse rispettando il DNA del franchise e portando anche qualcosa di totalmente nuovo al suo interno. Non vediamo l’ora di mostrarlo alla gente”.

Halloween vedrà nel cast Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Miles Robbins, Virginia Gardner e Will Patton, per un'uscita prevista nelle sale americane il 19 ottobre 2018.