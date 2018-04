Halloween, primo poster ufficiale del nuovo film della saga diretto da David Gordon Green

A sei mesi esatti di distanza dall'uscita nelle sale americane, la Universal Pictures e la Blumhouse Productions hanno rilasciato online il primo poster ufficiale di Halloween, nuovo capitolo della saga horror iniziata da John Carpenter che sarà diretto da David Gordon Green.

Il nuovo Halloween ignorerà ogni altro film della serie, a parte l'originale. Questo è un male necessario in questa fase della serie, dal momento che cercare di legare insieme le varie continuità create negli anni, sarebbe stato quasi impossibile - così come il ritorno di Laurie Strode, il cui personaggio avevano fatto morire nel 2002, in Halloween: Resurrection. Nonostante il film riconoscerà come precedente solo il film originale, il co-sceneggiatore Danny McBrideha recentemente confermato che la pellicola conterrà anche easter egg che strizzano l'occhio agli altri sequel di Halloween.



Pochi giorni, Christopher Nelson, supervisore degli effetti speciali, era intervenuto con queste parole: "Il film si svolge 40 anni dopo, quindi non è che sarà fisicamente la stessa identica maschera, non sarà quell'oggetto meraviglioso del 1978. Ma è un punto di partenza. Avevo maschere vecchie di 40 anni da studiare e osservare; guardavo in particolar modo come si rompevano, come raggrinzivano. Ho anche preso in considerazione il contesto del film. Dov'è la maschera ora? E dov'è stata per questi 40 anni? Senza rivelare nulla, l'ho inserita nel contesto e , per farlo, ho avuto a disposizione centinaia di foto e libri".



Halloween vedrà nel cast Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Miles Robbins, Virginia Gardner e Will Patton, per un'uscita prevista nelle sale americane il 19 ottobre 2018.