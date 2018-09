Halloween: le prime recensioni entusiastiche promuovono il film a pieni voti

Questa sarà la quinta apparizione nella saga per la Curtis, che oltre al film originale del 1978 era comparsa anche in Halloween II - Il Signore della Morte del 1981, Halloween - 20 Anni Dopo, del 1998 e Halloween: La Resurrezione, del 2002. Il nuovo film della saga ignorerà tutti i film precedenti e sarà un sequel diretto del primo Halloween di Carpenter, incluso nel progetto come produttore esecutivo e consulente creativo. Il film è prodotto da Jason Blum (Get Out, Split, The Purge, Paranormal Activity), scritto da Danny McBride e diretto da David Gordon Green .

Um, why did I just cry in HALLOWEEN? — Katie Walsh (@katiewalshstx) 9 settembre 2018

Halloween was fucking fantastic! Gory, entertaining, scary and hilarious! Everyone brought their A game. Ya’ll ain’t ready. #HalloweenMovie #TIFF #TIFF18 — Adddaaaammmm (@Adamnfilms) 9 settembre 2018

The new Halloween has a callback shot so inspired it could sell the entire movie. Luckily, it doesn’t have to. It’s an absolute blast. — Matt Jacobs (@tarantallegra) 9 settembre 2018

Halloween RULES. Perfect horror movie. Thrilling till the end. Entire cast was great. Better than original don’t @ me!!! #Tiff18⁠ ⁠#halloween — Stefan goes to #TIFF18 (@shicksru) 9 settembre 2018

HALLOWEEN: Best one in thirty-nine years. #TIFF18 — Norm Wilner (@normwilner) 9 settembre 2018