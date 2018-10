Halloween: il poster per il New York Comic-Con di Todd McFarlane

Universal Pictures e Blumhouse Productions hanno pubblicato un poster esclusivo di Halloween per il New York Comic-Con creato da Todd McFarlane. Il film è il sequel diretto del cult di John Carpenter del 1978 e ignorerà i precedenti seguiti per tornare a raccontare un nuovo duello fra Laurie Strode e il killer Michael Myers.

Jamie Lee Curtis ritorna nell'iconico ruolo di Laurie Strode, pronta per ricevere la nuova/vecchia minaccia di Myers, colui che l'ha perseguitata da quando è sfuggita alla follia omicida nella notte di Halloween di quattro decenni fa.

Nel cast del film anche Judy Greer nel ruolo di Karen Strode, figlia di Laurie e Andi Matichak che interpreta Allyson, nipote della protagonista.

Il prossimo sequel si occuperà semplicemente di quello che accade a quarant'anni di distanza dalle vicende del primo storico capitolo.

Jamie Lee Curtis è apparsa in quattro film del franchise tra cui il primo film del 1978, il sequel del 1981, Halloween - 20 anni dopo (1998) e Halloween - La resurrezione (2002).

John Carpenter è produttore esecutivo e consulente creativo di Halloween insieme a Jason Blum. Ispirati dal classico di Carpenter, David Gordon Green e Danny McBride hanno realizzato una storia che traccia un nuovo percorso rispetto agli eventi del 1978. Green si occupa della regia.

Halloween arriverà nelle sale italiane dal 25 ottobre.