Halloween: per John Carpenter il nuovo capitolo è bello come il suo film originale

John Carpenter, che nel 1978 diresse il leggendario horror Halloween, ha dichiarato che il nuovo film della saga diretto da David Gordon Green è bello come il capitolo originale.

In un video promozionale per il film, Carpenter (che di questo capitolo ha curato le musiche) ha speso parole di pregio per il lavoro svolto da Green e dallo sceneggiatore Danny McBride. Inoltre, il regista ha definito "perfetta" la star Jamie Lee Curtis: "E' perfetta in questo film com'era perfetta nel mio", dice Carpenter nel video.

L'attrice ritorna nei panni del suo personaggio iconico Laurie Strode, qui al suo ultimo confronto con Michael Myers, la figura mascherata che l'ha perseguitata da quando è riuscita a sfuggire alla sua follia omicida nella notte di Halloween di quattro decenni fa. Nel nuovo capitolo della saga, Laurie dovrà preoccuparsi di sua figlia Karen (Judy Greer) e sua nipote Allyson (Andi Matichak), figlia di Karen: tre generazioni di Straude che dovranno fare i conti col folle omicida Myers, che una volta evaso tenterà di regolare i conti con l'unica donna che sia riuscito a sfuggirgli.

Questa sarà la quinta apparizione nella saga per la Curtis, che oltre al film originale del 1978 era comparsa anche in Halloween II - Il Signore della Morte del 1981, Halloween - 20 Anni Dopo, del 1998 e Halloween: La Resurrezione, del 2002. Il nuovo film della saga ignorerà tutti i film precedenti e sarà un sequel diretto del primo Halloween di Carpenter, incluso nel progetto come produttore esecutivo e consulente creativo. Il film è prodotto da Jason Blum (Get Out, Split, The Purge, Paranormal Activity), scritto da Danny McBride e diretto da David Gordon Green.

Halloween arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.