Halloween: online l'intera colonna sonora di John Carpenter

Ad una settimana dalla release italiana del film, Il canale ufficiale di Sacred Bones Records ha diffuso in rete la colonna sonora composta da John Carpenter per il nuovo Halloween, attesissimo sequel della saga slasher che debutterà domani nei cinema americani.

Potete trovare la colonna sonora in calce alla notizia.

Già autore delle musiche del primo storico capitolo, oltre che ovviamente regista, Carpenter ha composto la nuova colonna sonora insieme al figlio Cody e a Daniel Davies.

Diretto da David Gordon Green, Halloween comprende nel cast anche Judy Greer, Virginia Gardner, Will Patton, Nick Castle, Jefferson Hall, Andi Matichak, Miles Robbins e Omar Dorsey.La sceneggiatura porta la firma di Green, Danny McBride e Jeff Fradley. Come vi abbiamo riportato recentemente, la pellicola si prepara ad un esordio da quasi 70 milioni di dollari, superando di gran lunga il remake di Rob Zombie come miglior debutto di un film della saga.

Il film è l'undicesimo capitolo della serie horror con protagonista il folle assassino Michael Myers. Si tratta di un sequel diretto del primo capitolo, Halloween - La notte delle streghe, diretto nel 1978 da John Carpenter, tornato nelle vesti di produttore esecutivo; il film ignora di proposito tutti i seguiti del primo film. In questo capitolo, quarant'anni dopo la follia omicida di Michael Myers, Laurie Strode torna faccia a faccia con l'assassino al quale riuscì a sfuggire.

Halloween uscirà in italia il 25 ottobre.