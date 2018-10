Halloween: online l'anteprima di un brano della colonna sonora

Composta da John Carpenter, Cody Carpenter e Daniel Davies, la colonna sonora di Halloween verrà rilasciata ufficialmente il 19 ottobre ma qualche ora fa è stata diffusa online un'anteprima della soundtrack, un intero brano intitolato 'Halloween Triumphant'<7i>. La traccia evidenzia sin da subito il mix tra le precedenti musiche e quelle nuove.

Halloween, che verrà proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, ripresenta agli spettatori Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), la giovane ragazza che sopravvisse al primo attacco dello psicopatico Michael Myers (Nick Castle), insieme alla figlia Karen (Judy Greer) e alla nipote Allyson (Andi Matichak). Laurie Strode vive in uno stato d'ansia che rinasce quando viene a conoscenza del trasferimento di Myers. Nonostante le rassicurazioni della figlia, le paure di Laurie potrebbero essere fondate e questa volta sarà pronta per affrontare Michael Myers un'ultima volta.

Diretto da David Gordon Green, Halloween include nel cast Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Virginia Gardner, Will Patton, Nick Castle, Jefferson Hall, Andi Matichak, Miles Robbins e Omar Dorsey.

In questi giorni è tornato nelle sale Halloween - La notte delle streghe, primo film del franchise diretto nel 1978 da John Carpenter e del quale Halloween è il sequel diretto che ignora tutti i seguiti successivi al primo film.

Il primo capitolo cinematografico con Michael Myers rimarrà nelle sale solo fino a domani.