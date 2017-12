Halloween: Nick Castle tornerà a vestire i panni di Michael Myers!

Bloody Disgusting riferisce che, storico interprete di Michael Myers nel primo film del 1978 di, tornerà ad interpretare il personaggio nel prossimo nuovo film diretto dae scritto da. Prodotto dae dalla Blumhouse, il film vedràcome produttore esecutivo.

Nick Castle tornerà ad indossare la maschera mentre lo stunt-man James Jude Courtney si occuperà delle scene più pericolose del film che uscirà nelle sale americane il 19 ottobre 2018. Nel cast anche Jamie Lee Curtis, Judy Greer e Andi Matichak.

Michael Myers è il folle protagonista di una delle saghe horror più amate degli ultimi decenni. Il primo film, Halloween - La notte delle streghe venne diretto da John Carpenter nel 1978. La serie di pellicole proseguì, tra alterne fortune, con una decina di film che hanno visto il personaggio di Myers inserito sempre nella trama (ad eccezione del terzo capitolo).

Nick Castle dopo qualche altra apparizione decise di ritirarsi dal mondo della recitazione, lavorando come autore e regista.

John Carpenter è tornato per riportare in auge un franchise tormentato ma capace di generare un numero consistente di fan nel corso degli anni.

David Gordon Green ha diretto pellicole come Strafumati, Joe, All'ultimo voto e Stronger, con protagonisti Jake Gyllenhaal e Tatiana Maslany.