Halloween: nemmeno John Carpenter ha mai visto tutti i sequel della saga

Nel corso di una chiacchierata con Rotten Tomatoes, il grande regista americanoha rivelato qualche curiosità sulla saga di, da lui lanciata nel 1978.

Dopo aver diretto il primo film della saga – che a fronte di un budget ridottissimo (circa 300mila dollari) riuscì a incassare la ragguardevole cifra di 70 milioni di dollari. Il suo coinvolgimento rimase, seppur marginale, anche nel secondo e nel terzo capitolo della saga, finendo per non curarsi più di tutti gli altri.

Parlando con Rotten Tomatoes, il regista ha dichiarato che il nuovo reboot diretto da David Gordon Green è qualcosa che ha il suo pieno supporto e che lo vede nuovamente coinvolto (Carpenter figura come produttore esecutivo). “Sapete, ho discusso dei sequel di Halloween per parecchio tempo. Beh i sequel non li ho nemmeno visti tutti. Non so neanche cosa succeda, ma alla fine mi sono chiesto, visto che sono coinvolto, perché non cercare di ottenere il miglior risultato possibile? Posso sempre offrire i miei consigli. Posso parlare al regista. Mi piace davvero molto questo regista. Mi piace lo script. Quindi basta lamentarsi dalle retrovie, entriamo in campo e cerchiamo di tirare fuori qualcosa di positivo”.

Nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale, pare che Carpenter tornerà anche dietro i suoi amati sintetizzatori per creare lo score del nuovo reboot: “Beh, sapete, come compositore, devi aspettare fino a quando il regista non ha pronto un primo montaggio, per poi sederti con lui e avere delle sessioni. Devo scoprire che tipo di musica gli serve. La vuole completamente nuova? Vuole rispolverare qualche vecchia melodia? È il suo film. Io cerco solo di dare una piccola mano”.

Di seguito potete vedere un’immagine, postata dal produttore Jason Blum, che ritrae la sedia di Carpenter, a dimostrazione dell’effettiva presenza sul set del grande regista.