Halloween: nelle immagini Michael Myers torna per finire ciò che aveva cominciato

In seguito all'anteprima al Toronto International Film Festival poche settimane fa, il sequel di Halloween, diretto da David Gordon Green ha raccolto diversi consensi di critica mentre i fan di tutto il mondo dovranno aspettare un paio di settimane per poter entrare ancora nel mondo di Michael Myers. Universal ha diffuso altri fotogrammi del film.

Le foto rilasciate da Universal non rivelano grosse novità ma danno la possibilità ai fan di vedere altre foto del killer mascherato e della protagonista femminile, Jamie Lee Curtis, che ritorna dopo quarant'anni nei panni di Laurie Strode.

Halloween, co-scritto e diretto da David Gordon Green, vede la trama del sequel ignorare i seguiti successivi al film del 1978. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) si trova costretta ad affrontare nuovamente Michael Myers (Nick Castle), evaso di prigione e tornato a Haddonfield per vendicarsi, dopo quarant'anni prima egli uccise tre ragazzi tranne Laurie, unica sopravvissuta.

Nelle immagini si vedono anche i personaggi di Will Patton, che interpreta l'agente Hawkins che indagherà su un autobus scomparso a Halloween, e di Andi Matichak, nel ruolo della giovane Allyson Strode.

Il cast del film comprende Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Virginia Gardner, Will Patton, Nick Castle, Jefferson Hall, Andi Matichak, Miles Robbins e Omar Dorsey.

Il film uscirà nelle sale statunitensi il 19 ottobre mentre in quelle italiane sarà disponibile alla visione dal 25 ottobre.

John Carpenter, regista del cult del '78, si è occupato della colonna sonora e del soggetto del film, sviluppato poi in sede di sceneggiatura da Green con Danny McBride.